Venezuela sumó 1.770 toneladas de café exportadas al mercado internacional tras despachar un cargamento de 57 toneladas de grano verde desde el estado Lara hacia Turquía. La operación forma parte de la comercialización de la cosecha cafetalera 2026-2027, según reseñó VTV.

El presidente de la Empresa de Comercio Exterior del estado Lara (Emcoex), Juan Carlos Romero, encabezó la jornada junto a representantes de organismos regionales. Las autoridades supervisaron el cumplimiento de los protocolos logísticos y aduaneros exigidos para concretar el envío.

Romero señaló que estas operaciones tienen alcance comercial para el aparato productivo nacional. El titular de Emcoex indicó que cada despacho fortalece la economía del país y amplía los destinos de exportación en el extranjero.

Venezuela Firmó acuerdos estratégicos para exportar frijoles, café, cacao y ron

Venezuela concretó 43 ruedas de negocios y acuerdos estratégicos durante su participación en la IX Exposición Internacional de Importaciones de China 2026, celebrada del 5 al 10 de noviembre en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái.

Sobre este resultado, Andrea Corao, presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela (Venexporta), destacó en su cuenta en Instagram que “fueron seis días de trabajo junto a 42 empresas y 75 marcas venezolanas: 43 encuentros de negocio y US$ 661.000 en negociaciones reportadas en café, cacao y frijol mungo”.

En ese contexto, la alta funcionaria precisó los acuerdos para exportar: cartas de intención para productos pesqueros y acuícolas y acuerdos iniciales para enviar 25 toneladas de frijol mungo y 20 toneladas de cacao y derivados.