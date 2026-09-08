Venezuela felicita a Brasil a 204 años de su independencia

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado oficial para extender un saludo y una calurosa felicitación a la República Federativa del Brasil con motivo de la conmemoración del 204.º aniversario de su independencia. El pronunciamiento destaca la hermandad histórica que une a ambas naciones latinoamericanas en esta fecha patria.

La información fue difundida por el ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, a través de su cuenta oficial de Instagram. En el texto, el canciller resaltó que Venezuela acompaña de manera decidida a Brasil en la celebración del histórico Grito de Ipiranga ocurrido en el año 1822.

El comunicado gubernamental enfatiza la firme disposición del pueblo y del Ejecutivo venezolano para seguir fortaleciendo los vínculos bilaterales. Ambas naciones reafirman su compromiso con la cooperación mutua, la solidaridad y el entendimiento recóndito para consolidar una agenda de integración sólida y duradera en la región.

A continuación, el texto del comunicado: