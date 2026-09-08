A través de un comunicado de Cancillería se expresó la hermandad de ambos países
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Política

Venezuela felicita a Brasil a 204 años de su independencia

La vecina nación festeja el histórico Grito de Ipiranga ocurrido en el año 1822, con el que se decretó la independencia del país

Randolph Borges

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado oficial para extender un saludo y una calurosa felicitación a la República Federativa del Brasil con motivo de la conmemoración del 204.º aniversario de su independencia. El pronunciamiento destaca la hermandad histórica que une a ambas naciones latinoamericanas en esta fecha patria.

La información fue difundida por el ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, a través de su cuenta oficial de Instagram. En el texto, el canciller resaltó que Venezuela acompaña de manera decidida a Brasil en la celebración del histórico Grito de Ipiranga ocurrido en el año 1822.

El comunicado gubernamental enfatiza la firme disposición del pueblo y del Ejecutivo venezolano para seguir fortaleciendo los vínculos bilaterales. Ambas naciones reafirman su compromiso con la cooperación mutua, la solidaridad y el entendimiento recóndito para consolidar una agenda de integración sólida y duradera en la región.

A continuación, el texto del comunicado:

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