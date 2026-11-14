Venezuela ganó cinco medallas en la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía

La delegación venezolana, integrada por seis jóvenes talentos, culminó su participación en la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía 2026, celebrada en Sirius, Federación de Rusia, en la que obtuvo cuatro medallas de plata, una de bronce, una mención diamante y una mención honorífica, refiere nota de AVN.

«Con profunda alegría felicitamos a nuestra generación de relevo por su destacada participación en la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía, celebrada en Sirius, Federación de Rusia», destacó el ministro de Ciencia y Tecnología, Yván Gil, a través del canal de Telegram.

Asimismo, expresó, en nombre de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el reconocimiento al joven zuliano Miguel Vergel, quien ganó una medalla de plata y la mención diamante.

Igualmente, el guairense César Leal, el carabobeño Fernando Rivas y Rafael Lezama de Bolívar se llevaron una presea de plata cada uno, mientras que el merideño Arián Laya se llevó el bronce. Para finalizar, Claudibeth Barrios de Miranda obtuvo una mención honorífica.

«Desde el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología celebramos estos logros, fruto del impulso de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán y del Programa Nacional Semilleros Científicos», concluyó el ministro Gil.