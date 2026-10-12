Venezuela honra a sus ancestros en el Día de la Resistencia Indígena

Como parte del Día de la Resistencia Indígena, la presidenta Delcy Rodríguez reconoció la gallardía de los pueblos originarios que defendieron su cultura de la invasión española.

«La valentía de nuestros pueblos originarios permanece viva en la historia de Venezuela. En el Día de la Resistencia Indígena, honramos a nuestros ancestros, quienes defendieron con dignidad sus tierras, su cultura y su libertad frente a la invasión colonial española, expresó.

«Su lucha es memoria viva y su legado, orgullo de nuestra identidad venezolana», refirió la mandataria nacional en sus redes sociales.



El Día de la Resistencia Indígena en Venezuela honra y reconoce la herencia cultural, de los pueblos originarios. Esta fecha fue establecida el 10 de octubre de 2002 mediante Decreto Presidencial N.º 2028, firmado por el Comandante Supremo Hugo Chávez Frías y publicado en Gaceta Oficial N.º 5615.





