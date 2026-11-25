En el marco de su visita a Brasil, el ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Yván Gil, sostuvo un encuentro con el secretario general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (Otca), Martín von Hildebrand, en la sede de este organismo, en Brasilia, Brasil.

Durante la reunión, ambas autoridades abordaron oportunidades de cooperación en ciencia, tecnología e investigación, con especial atención al intercambio de datos y la incorporación de información científica generada en Venezuela al Observatorio de la Amazonía, como herramienta para comprender y monitorear los ecosistemas de la región.

«Conversamos sobre oportunidades de cooperación en ciencia, tecnología e investigación, incluida la incorporación de información generada en Venezuela y el intercambio de datos para comprender y monitorear los ecosistemas amazónicos», expresó el ministro Yván Gil en sus redes sociales.

El ministro Gil destacó la importancia de fortalecer la colaboración científica y tecnológica entre los países amazónicos, al señalar que se conversó sobre la incorporación de información venezolana y el intercambio de datos para el seguimiento de los ecosistemas amazónicos.

Resaltó la necesidad de impulsar proyectos regionales orientados a proteger la cuenca frente al deterioro ambiental, con la participación de los pueblos indígenas y las comunidades amazónicas, reconociendo sus conocimientos y su papel ancestral en la conservación de este patrimonio natural.

«También reafirmamos la importancia de impulsar proyectos regionales que protejan la cuenca frente al deterioro ambiental e incorporen a los pueblos indígenas y las comunidades amazónicas, reconociendo sus conocimientos y su papel ancestral en la conservación», puntualizó.

El titular de Ciencia y Tecnología reafirmó la importancia de desarrollar iniciativas conjuntas que permitan fortalecer las capacidades científicas de la región y promover soluciones para la protección de la Amazonía.

El encuentro, detalló el ministro, da continuidad a la cooperación científica y tecnológica entre Venezuela y Brasil, al tiempo que fortalece los mecanismos de articulación regional para la conservación de los ecosistemas amazónicos y la protección de este patrimonio natural compartido.