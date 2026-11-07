Venezuela impulsa desarrollo de una Inteligencia Artificial soberana

El ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Yván Gil Pinto, destacó que Venezuela avanza en la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta estratégica para optimizar la toma de decisiones e impulsar el desarrollo económico y social del país.

Durante una entrevista concedida a un medio radial, el titular de la cartera científica explicó que la IA se ha consolidado en diversos sectores. “Es un lenguaje que nos permite acortar tiempos en las decisiones económicas y políticas. Ya es una realidad”, argumentó Gil Pinto.

En ese sentido, el ministro subrayó que, por instrucciones de la presidenta Delcy Rodríguez, el país inició contactos e inversiones en la infraestructura necesaria para ampliar las capacidades de procesamiento de datos y avanzar hacia una tecnología propia e independiente.

Plataforma Innova Venezuela articulará el sector productivo

El funcionario resaltó que las herramientas digitales se aplican diariamente en el territorio nacional a través de iniciativas del Mincyt. “En Venezuela tenemos múltiples aplicaciones; los bancos la aplican diariamente, igual que los sistemas de comercio”, afirmó.

Para afianzar este plan, el Mincyt anunció el lanzamiento de Innova Venezuela, una plataforma estratégica de articulación entre el sector público, la banca, corporaciones privadas, startups y academias para dotar a la infraestructura productiva de sistemas avanzados de datos.