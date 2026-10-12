Venezuela irá a foro de energía en África

Venezuela participará en el evento Semana Africana de la Energía (AEW, por sus siglas en inglés) 2026 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, con una delegación integrada por funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos y representantes académicos del sector.

El AEW precisó en un comunicado que acudirán el viceministro de Política Comercial, Ricardo Gómez; el asesor de la división de petróleo, Carlos Espinoza, así como la rectora de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos, Celia Bejarano.

“La participación de la delegación representa el paso más reciente en una asociación energética entre África y Venezuela que ha cobrado impulso a lo largo de 2026”, destacó el foro.

“La presencia de altos representantes venezolanos en Ciudad del Cabo brinda a las compañías petroleras nacionales e inversores africanos acceso directo a los funcionarios que impulsan la reactivación de los hidrocarburos en Venezuela, además de fomentar la cooperación en materia de fuerza laboral con el continente”, agregó el texto africano.

La conferencia se celebrará del 12 al 16 de octubre en el Centro Internacional de Convenciones de Ciudad del Cabo. Esta actividad impulsa acuerdos y sesiones de trabajo de la cadena de valor y canaliza capital hacia proyectos, reseñó Avn.

Acuerdos con Pdvsa

La Cámara Africana de Energía (AEC) firmó en febrero un Memorando de Entendimiento con el Ministerio de Hidrocarburos y Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

El acuerdo contempla el desarrollo de actividades de exploración, producción y modernización de refinerías. También estableció el “envío de gas licuado de petróleo y betún a África” y “la ampliación de la capacitación técnica”, acotó la AEW.

Asimismo, se destacó que Venezuela representa gran solidez en la relación comercial por sus reservas de más de 300.000 millones de barriles y volúmenes de gas natural.

Por otra parte, en materia de formación, la AEC y la UVH analizaron durante un encuentro en Caracas, este año, el envío de entre 10 y 15 personas para participar en programas técnicos.

“Cuando viajamos a Caracas en febrero, dijimos que la relación debía ser bidireccional. Ahora Venezuela viene a Ciudad del Cabo y quiero que nuestras empresas aprovechen al máximo esta oportunidad, ya sea mediante el comercio de gas y betún o logrando que más de nuestros jóvenes ingenieros se formen en la universidad”, indicó el presidente ejecutivo de la cámara, NJ Ayuk.

El evento se centra en la concreción de acuerdos y busca canalizar capital hacia proyectos.