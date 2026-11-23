Con el objetivo de promover el intercambio de políticas exitosas en materia de desarrollo productivo, la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Namibia, Magaly Henríquez, participó en el Primer Foro Nacional de Comercio Juvenil.

Este espacio estratégico busca fomentar el empoderamiento económico y lograr la incorporación activa de la juventud de Namibia en los mercados locales e internacionales.

Durante la jornada, la diplomática venezolana reafirmó la disposición de Caracas de aportar su experiencia en el impulso de las nuevas generaciones dentro del aparato económico. Para ello, tomó como referencia iniciativas nacionales como la plataforma Emprender Juntos, desarrollada bajo la consigna «Venezuela Emprende», un modelo donde los jóvenes asumen un rol protagónico en la producción.

En este marco, Henríquez felicitó a las autoridades anfitrionas por la organización del evento y destacó la necesidad de consolidar espacios que amplíen las oportunidades comerciales para el sector juvenil.

El encuentro contó con el respaldo del ejecutivo de la nación africana. La ceremonia inaugural estuvo presidida por la mandataria de la República de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, mientras que la clausura estuvo a cargo de la ministra de Relaciones Internacionales y Comercio, Selma Ashipala-Musavyi.

Durante su intervención, la ministra subrayó la importancia de dar continuidad a las políticas que fortalecen las capacidades productivas de los jóvenes y agradeció tanto el acompañamiento de la misión diplomática venezolana como su interés en los planes de desarrollo impulsados por Windhoek.

A lo largo de las distintas sesiones del foro, los participantes coincidieron en que la juventud constituye un pilar fundamental para la transformación económica de Namibia, dado que este sector representa más del 70 % de la población del país. Por ello, los debates concluyeron en que resulta prioritario facilitar el acceso de los jóvenes emprendedores a mecanismos de financiamiento y redes comerciales sólidas, un ámbito en el que Venezuela y Namibia proyectan continuar estrechando sus lazos de cooperación.