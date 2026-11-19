La Defensoría del Pueblo de Venezuela participó en el Foro Internacional de Defensores de los Derechos Humanos, realizado en Moscú, Rusia, del 16 al 18 de noviembre, bajo los auspicios del Comisionado para los Derechos Humanos de ese país.

La representación nacional estuvo encabezada por el Director Ejecutivo de la Defensoría del Pueblo, Inacio Da Costa Reyes, con el acompañamiento diplomático de la Embajada venezolana.

Durante el encuentro, reseñado por la Embajada de Venezuela en Rusia en sus redes sociales, Da Costa Reyes intervino como panelista en la tercera sesión, denominada «El Derecho al Desarrollo Soberano: Cooperación Internacional y Protección contra la Presión Externa», donde abordó la importancia de promover relaciones internacionales fundamentadas en el respeto mutuo.

Sostuvo que «la protección de los derechos humanos requiere una cooperación internacional equitativa, el respeto a la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales».

El representante venezolano expuso las repercusiones de las medidas restrictivas unilaterales sobre las condiciones humanitarias y el desarrollo de las naciones.

«La aplicación de medidas restrictivas unilaterales como instrumento de presión política y económica exacerba los problemas humanitarios y dificulta la realización del derecho al desarrollo», puntualizó.

La cita internacional congregó a especialistas y defensores de los derechos humanos de diferentes países, quienes intercambiaron planteamientos y propuestas dirigidas a encontrar respuestas ante las crisis humanitarias que afectan a distintas regiones del mundo.