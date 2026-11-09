Venezuela participa en el XXVI Encuentro de Educación Inicial en México

Venezuela, a través de diputados de la Asamblea Nacional (AN), participa en el XXVI Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar, que se desarrolla en Monterrey, estado de Nuevo León, México.

La delegación venezolana está representada por los diputados Jehyson Guzmán, presidente de la Comisión Permanente para la Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional, y José Cabello, presidente de la Subcomisión de Educación Inicial, Básica, Media Diversificada y Técnica.

El encuentro, detallado en redes sociales, reúne a representantes de más de 19 países de Europa, Asia y América Latina, entre científicos, docentes, dirigentes sociales y políticos, para intercambiar experiencias y debatir sobre los desafíos de la educación durante la primera infancia.

A través de sus redes sociales, Guzmán destacó la importancia de la participación venezolana en este espacio de diálogo y construcción de propuestas educativas inclusivas.

«Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, seguimos defendiendo la educación como un derecho humano y una responsabilidad de los gobiernos», expresó Guzmán.

Entre los temas abordados durante el encuentro, detalla el diputado, se encuentran la incidencia de la inteligencia artificial en los procesos educativos, la convivencia escolar y los entornos digitales, el papel de las familias en el aprendizaje, la protección de niñas y niños en situación de vulnerabilidad y la construcción de mecanismos regulatorios para garantizar el derecho a la educación.

Ante este escenario, el parlamentario manifestó que, desde Venezuela, se están presentando experiencias y programas nacionales vinculados con la formación y protección de la infancia, entre los que destaca el Programa de Alimentación Escolar, el Plan Canaima, el Plan Nacional de Teatro Infantil César Rengifo, el Sistema Nacional de Orquestas, el Programa Nacional Semilleros Científicos, así como los planes gratuitos de formación y actualización docente.

«Por encima de todo, el compromiso y el amor de nuestras maestras y maestros, que cada día enseñan y acompañan a nuestros niños. Seguimos trabajando junto a nuestra presidenta Delcy Rodríguez por una educación inclusiva, protectora y al servicio de nuestro pueblo», añadió.

Por su parte, el diputado José Cabello resaltó la importancia de garantizar una atención integral durante los primeros años de vida, especialmente «para el desarrollo de cerebros sanos, niños despiertos y protegidos por una educación familiar y escolar llena de amor».

Cabello también destacó la participación venezolana en la Reunión Hemisférica de Parlamentarios y exparlamentarias por la Primera Infancia, donde pudieron presentar sus propuestas sobre educación y atención a la niñez, al tiempo que subrayó la necesidad de fortalecer la inversión pública en esta etapa de formación.

«Los gobiernos del mundo tienen que ser insistentes y dar mayor financiamiento», manifestó.