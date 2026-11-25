Una delegación venezolana viajará a Japón para participar en el encuentro internacional “Mitigación Integral de Riesgos ante Desastres Socionaturales, Tecnologías de Alerta y Modelos de Reconstrucción Resiliente”, enmarcado en el evento anual de la Alliance for Disaster Re-Design, que se desarrollará los días 28 y 29 de noviembre.

La información fue suministrada por el vicepresidente sectorial para Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, quien destacó la participación venezolana en este espacio de intercambio y abordaje de estrategias vinculadas con la gestión integral de riesgos ante desastres socionaturales.

El encuentro contempla tres ejes temáticos principales: la mitigación integral de riesgos socionaturales, las tecnologías de alerta temprana y los modelos de reconstrucción resiliente.

Cabe recordar que la cooperación entre Venezuela y Japón en gestión de riesgos se fortaleció tras los sismos del pasado mes de junio, donde la nación asiática brindó asistencia humanitaria inmediata, reconstrucción y asesoría técnica, a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica).