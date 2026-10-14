Venezuela propone instrumento de evaluación de daños postdesastres ante la Unesco

El embajador permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Ernesto Villegas, destacó la propuesta de fortalecer un instrumento de evaluación de daños postdesastre en infraestructuras educativas y culturales, mediante la cooperación entre ministerios nacionales y organismos internacionales.

Durante su participación en la 225.ª reunión del Consejo Ejecutivo, el diplomático resaltó el acompañamiento de la Unesco en la elaboración del Pdna, mecanismo de evaluación de necesidades posteriores a desastres, informaron medios nacionales.

Villegas agradeció el respaldo de los países cooperantes y de la directora de la oficina regional de la Unesco en La Habana, Anne Lemaitre, quien encabezó una misión técnica de acompañamiento a Venezuela.

Evaluaciones de daños en los sectores educativo y cultural

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) coordinó los aportes del sistema internacional e incorporó las evaluaciones de daños en los sectores educativo y cultural. En este proceso participaron las autoridades venezolanas y los ministerios de Cultura, Educación y Educación Universitaria, junto con instituciones vinculadas a la formación técnica.

Asimismo, la empresa Miyamoto Internacional, mediante su convenio con la Unesco, intervino en la evaluación de instalaciones educativas y culturales priorizadas tras la emergencia por el doble terremoto del pasado 24 de junio. El diplomático también destacó la cooperación venezolana con Panamá y mencionó el envío de una delegación técnica para colaborar en la atención de una contingencia sísmica.

Villegas vinculó estas acciones con la solidaridad internacional y el intercambio de conocimientos entre países afectados por desastres naturales. La evaluación postdesastre constituye una herramienta para identificar daños, establecer prioridades de recuperación y orientar recursos hacia la rehabilitación de servicios esenciales.