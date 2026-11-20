Con orgullo, emoción y el sentimiento de una nación que celebra a sus héroes, los campeones del Clásico Mundial de Béisbol 2026 arribaron este jueves a la rampa 4 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Estos fueron recibidos por el ministro del Deporte, Franklin Cardillo; el ministro de Juventud, Sergio Lotartaro; la presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto; la presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol, Aracelis León, y el viceministro de Masificación Deportiva, Juan Carlos Amarante.

El recibimiento a pie de escaleras estuvo encabezado por el mánager campeón Omar López que ya se encontraba en el país y delegó este emotivo momento para dar la bienvenida a los peloteros que escribieron una de las páginas más gloriosas de la historia deportiva venezolana.

«Me siento contento de que podamos celebrar en familia, porque se lo debíamos a los venezolanos. El 17 de marzo no pudimos hacerlo porque nos teníamos que ir. A todos ustedes, Dios los bendiga, este logro es para todos ustedes. Así que bienvenidos, muchachos, este es nuestro país, Venezuela los espera y Caracas los espera. Gracias a todos por estar acá presentes», expresó López.

Entre las figuras que regresaron al suelo patrio destacaron William Contreras, Willson Contreras, Andrés Giménez, Javier Sanoja, Luis Arráez, Eugenio Suárez, Gleyber Torres, Ezequiel Tovar, Salvador Pérez, Miguel Cabrera, Wilyer Abreu, Ranger Suárez, Enmanuel De Jesús, Yoendrys Gómez, José Buttó, Daniel Palencia, Andrés Machado y Ángel Zerpa, entre otros integrantes de la histórica selección.

La novena venezolana alcanzó la gloria el pasado 17 de marzo, durante la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol, al derrotar 3-2 a la poderosa y favorita selección de Estados Unidos, en una final disputada en el estadio loanDepot Park de Miami, Florida.

Con bateo oportuno en los momentos decisivos y una profundidad de pitcheo que volvió a mostrarse intratable en el compromiso definitivo, Venezuela conquistó por primera vez el máximo título de selecciones del béisbol mundial, desatando la alegría de millones de aficionados dentro y fuera de sus fronteras.

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Celebración con fanáticos

El regreso de los campeones también marca el inicio de una agenda de actividades denominada Celebración de Campeones «Los demás que se arreglen», preparada para compartir la conquista con el pueblo venezolano.

Su paso por Venezuela comenzará este 20 de noviembre con una actividad benéfica en apoyo a las comunidades del estado La Guaira, gravemente afectadas por el doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio, esta tendrá como escenario el estadio Jorge Luis García Carneiro, donde los campeones llevarán un mensaje de solidaridad y esperanza.

Posteriormente, el domingo 22 de noviembre, se realizará una gran caravana que partirá desde el Paseo de los Héroes Campeones 2026 y culminará en el Estadio Monumental Simón Bolívar, donde los peloteros tendrán un encuentro especial con la fanaticada.

De esta manera, los héroes del diamante regresan a casa no solo con el trofeo que los acredita como campeones del mundo, sino con el compromiso de compartir una conquista que pertenece a toda Venezuela.

Anakarina Pereira / Prensa Mindeporte