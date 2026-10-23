La embajadora de Venezuela en Italia, María Elena Uzzo, confirmó la entrega a través de una publicación en sus redes sociales. Foto: IG @mariaelena_uzzo
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Venezuela recibe 71 mil antibióticos donados por Italia

Los medicamentos apoyarán a la población afectada por el doble terremoto

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Venezuela recibió un lote de 71 mil antibióticos donados por la Fundación Banco Farmacéutico de Italia, destinados a la atención médica de las comunidades afectadas por el doble terremoto registrado en el país.

El traslado del cargamento contó con el apoyo logístico de la Cruz Roja Italiana, mientras que la recepción en el territorio nacional estuvo a cargo de la Cruz Roja Venezolana y del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

La embajadora de Venezuela en Italia, María Elena Uzzo, confirmó la entrega a través de una publicación en sus redes sociales, donde resaltó “la cooperación institucional e histórica” entre ambas naciones.

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