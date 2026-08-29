Venezuela recibe más de 17 toneladas de ayuda humanitaria de la República de Corea

Este viernes llegó a Caracas un cargamento con más de 17 toneladas de ayuda humanitaria por parte de la República de Corea, correspondiente a 260 tiendas de campaña familiares, en un nuevo gesto que se suma a las múltiples muestras de solidaridad del mundo hacia Venezuela tras los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio, refirió el canal de telegram de Medios Nacionales e Internacionales.

El recibimiento, en la Almacenadora Caracas en Catia, estuvo a cargo de la viceministra de Relaciones Exteriores para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Andrea Corao, acompañada por el encargado de negocios de la República de Corea en Venezuela, Hansang Lee; la viceministra de Industria y Comercio, María Fernanda Palencia; y el presidente de la Almacenadora Caracas, Yohan González.

«Estamos muy agradecidos. En nombre de la presidenta Delcy Rodríguez y del canciller Félix Plasencia, venimos a recibir con los brazos abiertos estas 17 toneladas de ayuda humanitaria, insumos para seguir abasteciendo los 108 campamentos transitorios que ha dispuesto nuestro Gobierno Nacional para apoyar los efectos de la tragedia generada por el doblete sísmico», expresó la viceministra Corao.

Destacó que el pueblo y el Gobierno de la República de Corea también han apoyado, a través de las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de manera financiera, «a todo el pueblo venezolano y todos los esfuerzos que el Gobierno nacional ha desplegado luego de esta tragedia».

La viceministra señaló que Venezuela y la República de Corea tienen una relación diplomática de 61 años. «Estamos celebrándolo de esta manera, uniendo cada vez más a nuestros pueblos y a nuestros gobiernos porque Venezuela está abierta a la cooperación internacional con todos los países del mundo», subrayó.

Por su parte, Lee indicó que, inmediatamente después de los terremotos, el Gobierno de su país aportó un total de 8 millones de dólares a través de organismos internacionales para apoyar las labores de emergencia y recuperación.

«Además, Corea ha preparado 500 tiendas de campaña familiares. Hoy entregamos las primeras 260. Sabemos que una tienda de campaña no puede reemplazar una casa destruida, pero puede proteger a una familia de la lluvia y del viento, ofrecer un espacio para estar juntos, hacer un pequeño primer paso para comenzar de nuevo», manifestó.

El diplomático coreano resaltó que la solidaridad de su nación no se ha limitado al apoyo del Gobierno.

«Desde los terremotos, nuestra Embajada y la comunidad de Corea aquí han realizado actividades de apoyo a las personas damnificadas. Incluso, hoy voluntarios coreanos siguen trabajando en La Guaira», refirió.

Durante la actividad, el encargado de negocios Lee pudo conocer el funcionamiento del sistema Centinela, en el cual se realiza la carga en tiempo real de la ayuda humanitaria recibida, y se hace seguimiento a la distribución, de acuerdo a las necesidades priorizadas en cada campamento transitorio.