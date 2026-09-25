Venezuela redujo niveles de inseguridad alimentaria

La delegación del Ministerio para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional aseguró en la 81.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que, a pesar de las medidas coercitivas unilaterales y la crisis generada por el terremoto, el país ha logrado reducir significativamente los niveles de inseguridad alimentaria hasta un 5,3%.

La representación nacional resaltó que, para continuar avanzando hacia la erradicación del hambre y la pobreza, es necesario que sean levantadas las sanciones, lo que permitiría liberar las capacidades productivas, facilitar el acceso a fuentes de financiamiento y permitir que mayores recursos puedan destinarse a la alimentación, protección social y desarrollo.