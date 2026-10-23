Venezuela sale de la lista de países sujetos a controles de inversión estadounidense

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos excluyó a Venezuela de la lista de países considerados de preocupación para los controles sobre determinadas inversiones estadounidenses en el extranjero. La medida se conoció mediante una propuesta de regulación publicada este jueves y reportada por agencias internacionales.

De acuerdo con lo reportado, el Tesoro estadounidense aceptará comentarios hasta el 7 de diciembre sobre estas normas propuestas, las cuales fueron exigidas por la Ley Integral de Seguridad Nacional sobre Inversiones en el Exterior de 2025 (conocida como Ley COINS, por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso.

Respecto a los alcances de esa política, el subsecretario del Tesoro, Chris Pilkerton, explicó que la idea del programa «es garantizar que tengamos la capacidad de monitorear y potencialmente prohibir aquellos tipos de inversión» que puedan representar riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Según el texto de la decisión, la administración del presidente Donald Trump consideró que las condiciones existentes ya no justificaban mantener las restricciones planteadas para las inversiones y el capital procedente de Estados Unidos.

Aprobada por el Congreso estadounidense en diciembre de 2025, la Ley Coins supuso una importante ampliación de los controles sobre las inversiones estadounidenses en el extranjero, al exigir a las empresas y particulares estadounidenses que notificaran al Departamento del Tesoro ciertos planes de inversión y prohibirlos directamente en otros casos para evitar daños a la seguridad nacional de Estados Unidos.