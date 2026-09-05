El Ministerio de Obras Públicas y la firma especializada ejecutarán un plan gerencial durante un año con asistencia de expertos globales Foto: Prensa Presidencial
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Venezuela suscribió acuerdo con Miyamoto International en materia de ingeniería estructural

Autoridades del Ejecutivo nacional y directivos de Miyamoto consolidan mecanismos operativos para el desarrollo de infraestructuras seguras

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La presidenta Delcy Rodríguez, encabezó el acto de firma de un convenio de cooperación institucional con la firma especializada Miyamoto International Inc., representado por su ejecutivo principal, H. Kit Miyamoto, orientado a fortalecer las capacidades técnicas nacionales en ingeniería estructural, gestión del riesgo sísmico y respuesta ante emergencias.

El acuerdo de prestación de servicios profesionales y gerenciamiento, suscrito entre la empresa internacional y el Ministerio de Obras Públicas, prevé la remoción y recuperación de tres millones de toneladas métricas de escombros durante un período de vigencia de un año.

La actividad cuenta con la presencia del vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, junto a viceministros y miembros de la jefatura del Plan de Despeje Digno y Seguro.

Por parte de la delegación de Miyamoto International asisten además la directora principal, Sabine Kast, el director ejecutivo, Jesús Valdez, y el representante Daniel Fernández, consolidando un esquema de asistencia técnica y cooperación operativa de alto nivel para el desarrollo de infraestructuras seguras en el país.

FUENTEPrensa Presidencial

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