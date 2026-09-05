Venezuela suscribió acuerdo con Miyamoto International en materia de ingeniería estructural

La presidenta Delcy Rodríguez, encabezó el acto de firma de un convenio de cooperación institucional con la firma especializada Miyamoto International Inc., representado por su ejecutivo principal, H. Kit Miyamoto, orientado a fortalecer las capacidades técnicas nacionales en ingeniería estructural, gestión del riesgo sísmico y respuesta ante emergencias.

El acuerdo de prestación de servicios profesionales y gerenciamiento, suscrito entre la empresa internacional y el Ministerio de Obras Públicas, prevé la remoción y recuperación de tres millones de toneladas métricas de escombros durante un período de vigencia de un año.

La actividad cuenta con la presencia del vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, junto a viceministros y miembros de la jefatura del Plan de Despeje Digno y Seguro.

Por parte de la delegación de Miyamoto International asisten además la directora principal, Sabine Kast, el director ejecutivo, Jesús Valdez, y el representante Daniel Fernández, consolidando un esquema de asistencia técnica y cooperación operativa de alto nivel para el desarrollo de infraestructuras seguras en el país.