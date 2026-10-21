Cepal: Venezuela registrará alza de 23% en sus términos de intercambio

Venezuela registrará un incremento de 23% en sus términos de intercambio para 2026, lo que ubica al país en el segundo lugar con mayor crecimiento de la región, según las proyecciones publicadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El avance proyectado para el país responde al incremento en las cotizaciones internacionales de los hidrocarburos y de otros productos básicos. Este comportamiento fortalecerá la capacidad de compra externa de la nación y elevará los ingresos derivados del comercio exterior.

La Cepal indica que la media general para América Latina y el Caribe registrará un aumento de 6%. En el balance regional, Perú lidera la tabla con 26%, mientras que varias economías de Centroamérica y el Caribe experimentarán variaciones marginales o caídas, como Honduras (-4%), Haití (-1%) y Barbados (-1%).

América del Sur encabeza el crecimiento de exportaciones

Las perspectivas también apuntan a una expansión generalizada de las exportaciones: 28 de los 33 países de América Latina y el Caribe registrarían aumentos en el valor de sus ventas externas de bienes, con incrementos de dos dígitos en 16 de ellos.

El organismo multilateral señala que América del Sur figura como la principal beneficiaria del actual ciclo de precios en los mercados internacionales. Se estima un crecimiento global de 17% en el valor de las exportaciones suramericanas, impulsado por un incremento del 15% en los precios y de 2% en los volúmenes exportados.

Esta dinámica obedece a la especialización de la subregión en la producción y exportación de recursos naturales y materias primas, rubros que han registrado aumentos sostenidos en sus cotizaciones globales.