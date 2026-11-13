Venezuela vence sobre la chicharra a Paraguay y mantiene el invicto

La selección femenina de Venezuela derrotó 49-47 a Paraguay este jueves en el Gimnasio Ciudad de La Asunción, en Isla Margarita, resultado con el que mantiene su invicto (2-0) y lidera el Clasificatorio Sudamericano al FIBA AmeriCup U16 Femenino 2027 junto a Colombia.

El triunfo criollo se definió en el último segundo gracias a una bandeja de Giohanny Gutiérrez, quien recorrió toda la cancha tras un saque de fondo con poco más de seis segundos en el reloj para sentenciar el compromiso.

El encuentro estuvo marcado por las rachas de ambos quintetos. Las anfitrionas llegaron a dominar por 12 puntos de diferencia (24-12), pero el quinteto guaraní reaccionó en la segunda mitad hasta tomar una ventaja de seis unidades (45-39). Pese a llegar abajo en los minutos finales, las chamas recortaron distancias y resolvieron el compromiso con la acción individual de Gutiérrez sobre la chicharra.

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En el plano estadístico, Giohanny Gutiérrez encabezó la ofensiva local con 14 puntos, escoltada por Daymar Roa con 9 unidades. El dominio venezolano en los tableros estuvo liderado por Fabiola García con 12 capturas y Leonella Montaño con 11.

Por el conjunto paraguayo, Kenya Giménez destacó como la máxima anotadora del partido con 15 puntos y 5 rebotes, mientras que Mía Temperley y Elena Quintana sumaron 9 tantos cada una.

Finalmente, el combinado nacional capitalizó su juego interior al superar 26-16 a Paraguay en puntos en la pintura y sacó provecho de las pérdidas de balón (12-5). Asimismo, el aporte de las suplentes venezolanas resultó determinante al producir 26 unidades frente a las 19 de la banca visitante.