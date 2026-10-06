Venezuela y ACNUR se unen para proteger a personas en situación de vulnerabilidad

La defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, sostuvo un encuentro con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) Barham Salih, para fortalecer la cooperación entre ambas instancias por la protección de personas en situación de vulnerabilidad.

«Las personas, donde quiera que se encuentren, deben encontrar una institución dispuesta a atenderlos», expresó la defensora del Pueblo durante el encuentro, reseñado en redes sociales.

La jornada sirvió para presentar ante la delegación de la ACNUR las Brigadas Defensoriales, que buscan ampliar la presencia territorial y ofrecer respuestas efectivas en comunidades vulnerables y en situaciones de emergencia.

«El valor de las Brigadas Defensoriales está en quienes las integran y en el propósito que orienta su trabajo. Queremos que esa presencia permita reconocer situaciones de desprotección, comprender sus causas y contribuir a generar respuestas oportunas y adecuadas”, expresó González Lobato.

De igual forma, resaltó el compromiso de la Defensoría del Pueblo para la protección de los derechos humanos de las personas en estado de vulnerabilidad.

«Queremos que la actuación de la Defensoría se mida, se valore por la capacidad de proteger derechos y mejorar vidas. Aspiramos a que su experiencia y el despliegue de nuestras brigadas permitan respuestas precisas, sensibles a las circunstancias de cada persona», indicó.

De acuerdo con nota de prensa, ambas partes acordaron intensificar su colaboración para mejorar la formación y las capacidades de protección.

Este esfuerzo conjunto tiene como finalidad proporcionar respuestas más cercanas y adaptadas a las necesidades de las personas, permitiéndoles ejercer sus derechos y reconstruir sus proyectos de vida.