El ministro para Ciencia y Tecnología, Yván Gil, sostuvo un encuentro con el Dr. Lucio Gama, director de Alianzas Científicas Internacionales del Instituto Butantan, en la ciudad de São Paulo, Brasil, para ampliar la cooperación científica y sanitaria entre Venezuela y esta institución.

Durante la visita, reseñada en redes sociales, conocieron los procesos productivos de la planta del Instituto Butantan, centro de investigación fundado en 1901 y especializado en biología y biomedicina, que suministra vacunas utilizadas en el sistema de salud venezolano.

El ministro señaló que el encuentro permitió conversar sobre la posibilidad de desarrollar proyectos conjuntos de investigación científica orientados a la fabricación de vacunas y sueros para neutralizar toxinas de distintas especies, entre ellas serpientes, arañas y escorpiones.

Destacó la importancia de ampliar los vínculos entre los equipos especializados de ambos países. «El objetivo de seguir ampliando la red de cooperación e intercambio entre nuestra comunidad científica y de salud y equipos especializados de todo el mundo», expresó.

Gil también indicó que esta posible colaboración representaría un aporte para el sistema sanitario nacional y la atención de la población.

Al respecto, afirmó que se enmarca en el compromiso del Gobierno Bolivariano de «garantizar a todos y todas el acceso a vacunas y tratamientos médicos de vanguardia».