Como parte de su agenda de trabajo en la República Federativa del Brasil, el ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Yván Gil Pinto, sostuvo un encuentro con la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de ese país, Luciana Barbosa de Oliveira Santos, para avanzar en la cooperación científica y tecnológica entre ambas naciones.

Durante la reunión, reseñada en redes sociales, las autoridades acordaron renovar el marco de cooperación binacional y suscribieron un nuevo acuerdo en materia de inteligencia artificial y computación cuántica, áreas consideradas estratégicas para el desarrollo científico y tecnológico.

Gil informó que en las próximas semanas se instalarán mesas de trabajo para avanzar en la ejecución de los proyectos y compromisos establecidos, en el contexto del relanzamiento de las relaciones bilaterales anunciado por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

«Acordamos renovar el marco de cooperación binacional para impulsar proyectos científicos y tecnológicos que contribuyan al desarrollo mutuo y respondan a las necesidades de nuestros pueblos», señaló el ministro.

Agenda de transformación digital con Serpro

Como parte de su visita, el titular de Ciencia y Tecnología también se reunió con Rafael Oliveira Ferreira, director de Internacionalización y Comercio Electrónico del Servicio Federal de Procesamiento de Datos (Serpro), empresa pública brasileña especializada en tecnología de la información.

Durante el recorrido por sus instalaciones, la delegación venezolana conoció la experiencia de Brasil en materia de transformación digital del Estado y la infraestructura tecnológica que respalda la plataforma gov.br, que cuenta con más de 178 millones de usuarios, según la información suministrada por el ministro.

El encuentro permitió explorar posibles mecanismos de intercambio y cooperación entre Serpro, el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología y otras instituciones venezolanas.

«Exploramos posibles vías de intercambio entre Serpro, el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología y otras instituciones venezolanas», destacó Gil.

Con esta agenda de trabajo, Venezuela y Brasil avanzan en la identificación de áreas de cooperación bilateral que abarcan la inteligencia artificial, la computación cuántica, la investigación científica y la transformación digital de los servicios gubernamentales.