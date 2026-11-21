Los cancilleres de Venezuela, Oliver Blanco, y de Brasil, Mauro Vieira, sostuvieron una conversación telefónica centrada en la agenda económica y comercial bilateral, con el propósito de fortalecer la cooperación regional y consolidar los vínculos entre ambos países.

Durante el intercambio, dado a conocer por la Cancillería venezolana a través de la red social Instagram, ambas partes revisaron los principales puntos de la relación económica entre Caracas y Brasilia.

El diálogo se orientó a impulsar el desarrollo conjunto, revisar mecanismos de cooperación y explorar oportunidades para dinamizar el comercio y las inversiones bilaterales.

Integración y comercio

La llamada se produce semanas después de que Blanco y Vieira se reunieran en Madrid, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, donde abordaron las relaciones comerciales y la cooperación en la región amazónica.

El contacto diplomático reafirma la voluntad de ambos gobiernos de mantener canales de comunicación directos y fluidos, en un contexto de creciente interés por la complementariedad económica y la integración suramericana.

Según el Ministerio para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Venezuela, la conversación abordó puntos clave de la agenda comercial y de cooperación regional.