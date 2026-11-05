Venezuela y Corea del Sur impulsan inversiones en materia de energía y agricultura

El primer viceministro del Ministerio para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Yuri Pimentel, sostuvo este miércoles una reunión de trabajo con el director general para Asuntos de América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Corea, Choi Jun Ho, en Caracas.

Con el propósito de dinamizar la agenda de cooperación bilateral y reimpulsar el relacionamiento diplomático, el Primer Viceministro reafirmó el interés de Venezuela en ampliar la cooperación económica y estratégica, especialmente en áreas clave como el fortalecimiento del sistema eléctrico, el desarrollo gasífero, la minería, la agroindustria y el turismo.

Por su parte, la autoridad surcoreana destacó la disposición de las empresas de su país en la participación de proyectos vinculados a los sectores energéticos y agrícola de la nación, enfatizando que la tecnología que poseen puede impulsar la modernización de la industria petroquímica.

Además, el diplomático surcoreano hizo entrega de una carta de felicitación dirigida a su homólogo venezolano, Oliver Blanco, con motivo de su reciente designación.

Pimentel agradeció el gesto, al tiempo que reconoció la solidaridad expresada por la República de Corea tras los eventos sísmicos registrados en el país.

Este acercamiento reafirma el compromiso de ambas partes por consolidar una agenda de cooperación basada en el beneficio mutuo, el respeto soberano y el desarrollo sostenible.