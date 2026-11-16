Caracas y Abu Dabi reafirmaron los lazos de hermandad, respeto mutuo y cooperación estratégica durante una reunión bilateral entre la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dabi, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Durante la reunión, ambos mandatarios destacaron el excelente momento que atraviesan las relaciones diplomáticas bilaterales, las cuales superan ya el medio siglo de historia. El encuentro permitió revisar a profundidad el mapa de cooperación entre ambas naciones, con especial énfasis en las áreas económica y de desarrollo. En este sentido, las autoridades ratificaron su compromiso de impulsar el intercambio bilateral y ampliar la alianza en todos los ámbitos.



De igual manera, la agenda abordó los preparativos para la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 2026, evento que tendrá lugar en Abu Dabi durante el mes de diciembre. Ambas partes coincidieron en resaltar la importancia de esta cita para dinamizar los esfuerzos internacionales destinados a atender los desafíos globales relacionados con el recurso hídrico.

A la jornada de trabajo asistieron también Su Alteza el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente emiratí, junto a ministros y altos funcionarios del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Por la parte venezolana, estuvo presente la delegación oficial que acompaña a la presidenta Rodríguez en esta agenda internacional.

En su canal de Telegram, la jefa de Estado expresó: «Agradezco importante y fructífero encuentro con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Su Alteza el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en el que reconocí su apoyo a Venezuela durante el doble terremoto. Igualmente, revisamos oportunidades de inversión y desarrollo conjunto, en beneficio de ambos países».