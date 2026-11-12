Reunión del embajador Timoteo Zambrano con el CEO de la empresa Yainfe Recycling, Ángel Yagüe / Foto: Embajada de España
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Venezuela y España exploran oportunidades en gestión de residuos

El embajador de Venezuela en España evaluó posibilidades de cooperación en materia de gestión ambiental con Yainfe Recycling

Ariadna Eljuri
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El embajador de Venezuela en España, Timoteo Zambrano, sostuvo un encuentro con Ángel Yagüe, CEO de la empresa Yainfe Recycling, para explorar oportunidades de negocios y fortalecer los sistemas de gestión ambiental en el país.

Durante la reunión, reseñada en redes sociales, el diplomático venezolano compartió la perspectiva de desarrollo del país para los próximos años, así como las posibilidades de cooperación e inversión en esta área.

Yainfe Recycling cuenta con más de 15 años de experiencia en España, donde desarrolla actividades especializadas en la gestión y recuperación industrial de residuos.

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