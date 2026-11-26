El ministro de Transporte, Francisco Garcés, y el embajador de Venezuela en Japón, Seiko Ishikawa, sostuvieron un encuentro en Tokio con el director ejecutivo de Peace Boat, Tatsuya Yoshioka, con el propósito de acordar el trabajo conjunto para la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del pasado 24 de junio.

De acuerdo con la información difundida por la cartera de Transporte en sus redes sociales, la reunión permitió revisar los lazos de amistad y apoyo mutuo entre la institución venezolana y la organización no gubernamental japonesa.

Asimismo, las autoridades evaluaron los mecanismos para reactivar las visitas del Barco de la Paz al Puerto de La Guaira y retomar los programas de intercambio cultural entre ambas naciones.

«Durante la reunión, la organización ofreció desplegar a su equipo especializado de asistencia ante desastres para apoyar en las labores de reconstrucción tras los terremotos del #24Jun, y se avanzó hacia la reactivación de las visitas del Barco de la Paz al Puerto de La Guaira y retomar los intercambios culturales», indicó el Ministerio de Transporte en su canal de Telegram.