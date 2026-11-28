En el marco de su gira oficial de trabajo por Asia, el ministro de Transporte, Francisco Garcés, sostuvo un encuentro estratégico con su homólogo japonés de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo, Tatsunori Ibayashi, con el objetivo de concretar acuerdos de cooperación tecnológica orientados al control de sismos.

La agenda del funcionario venezolano en territorio nipón se desarrolla como parte de su participación en el foro “Mitigación Integral de Riesgos ante Desastres Socionaturales, Tecnologías de Alerta y Modelos de Reconstrucción Resiliente” , actividad previa al encuentro anual de la Alliance for Disaster Re-Design que se celebra este fin de semana, según informó la cartera de transporte en sus redes sociales.

Durante la reunión bilateral, ambas autoridades evaluaron líneas de acción conjunta enfocadas en la asesoría para normativas de emergencia y el intercambio técnico en el mantenimiento de obras de infraestructura, según detalló el Ministerio de Transporte venezolano a través de sus canales oficiales.

Esta reunión se desarrolló en el marco del evento “Mitigación Integral de Riesgos ante Desastres Socionaturales, Tecnologías de Alerta y Modelos de Reconstrucción Resiliente”, previo al encuentro anual de “Alliance for Disaster Re-Design”, que tendrá lugar este sábado y domingo. pic.twitter.com/4pMfCTGTnX — Ministerio del Poder Popular para el Transporte (@mintransporteve) November 28, 2026

El despacho destacó la «rápida solidaridad» mostrada por el Gobierno japonés tras los terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio. Dicho evento sísmico dejó un saldo oficial de al menos 6. 509 fallecidos, cerca de 18. 000 damnificados, 856 edificaciones afectadas y 190 colapsadas.

A raíz de la emergencia, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, gestionó en julio el envío de especialistas en sismología provenientes de naciones con amplia experiencia en el área, entre ellas Japón, Perú y Chile.

Impacto y trabajos de recuperación De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial,los daños físicos directos provocados por los sismos ascienden a 19.600 millones de dólares (unos 16.900 millones de euros),advirtiendo que un proceso de reconstrucción lento podría ralentizar la recuperación económica del país durante los próximos diez años.

En paralelo a las gestiones internacionales,las autoridades venezolanas reportaron este mes avances en las labores de remoción en el estado costero de La Guaira —la entidad más golpeada por el desastre—, donde se han retirado 1,43 millones de toneladas de escombros y demolido 282 estructuras con daños severos.