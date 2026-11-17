Especialistas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) culminaron su misión técnica en Venezuela con un despliegue territorial en la parroquia Carayaca, estado La Guaira, donde constataron el avance de la producción agrícola local impulsada por el Poder Popular organizado.

Esta jornada territorial representó el cierre de cuatro días de trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Nutrición (INN), centrados en el intercambio metodológico sobre las Hojas de Balance de Alimentos (HBA), herramientas fundamentales para estimar la disponibilidad nacional de rubros y orientar las políticas de planificación alimentaria del país.

Durante el recorrido por las unidades socioproductivas, la delegación verificó la cosecha de verduras y hortalizas que desarrollan 21 comunas de la parroquia Carayaca, destacando la eficacia de este modelo de gestión en territorio, ejecutado en articulación directa con el Plan Pueblo a Pueblo.

El acompañamiento en la zona estuvo encabezado por la presidenta del INN, Adriana Urdaneta, junto al estadístico superior de la División de Estadística de la FAO (Roma), Vikas Rawal, y la oficial de Estadística de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Alethea Candia Calderón, además de representantes de la oficina de este organismo en Venezuela.

A través de su cuenta en la red social Instagram, la oficina de la FAO en Venezuela destacó que la agenda desarrollada da continuidad a los acuerdos suscritos en Roma entre la presidenta Delcy Rodríguez,y el director general de dicho organismo, Qu Dongyu, en el marco del Foro Mundial de la Alimentación.

De este modo, bajo los principios de la Diplomacia Bolivariana de Paz, Venezuela, miembro fundador de la FAO desde 1945, integra el rigor estadístico con las experiencias productivas de base, avanzando de manera sostenida en el cumplimiento del Plan Venezuela Alimenta, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 “Hambre Cero” y la Agenda 2030.