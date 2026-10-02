Venezuela y ONU evalúan aportes para la Reforma de la Justicia Penal

En el marco de la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, el Fiscal Larry Devoe se reunió con representantes de distintas agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de evaluar aportes, experiencias y recomendaciones técnicas al proceso de transformación del sistema judicial venezolano.

El encuentro de trabajo contó con la participación de representantes de la Unicef, María Alvarado; de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh), María Alvarado ; de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Lia Poggio; del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), María Ysabel Cedeño; del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), Luis Francisco Thais; Además de la directora para América y el Caribe de ONU Mujeres, Sarah Douglas y el directivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unocd).

Entre las autoridades del Estado venezolano figuran la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez; la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato; el defensor Público General, Daniel Ramírez; y la presidenta de la Sala de Casación Penal del TSJ, Carmen Marisela Castro, quienes reafirmaron su compromiso interinstitucional en favor de la justicia y el bienestar de la ciudadanía.

Durante la actividad, el Fiscal destacó la importancia de la cooperación técnica internacional para consolidar una política penal ajustada a los más altos estándares en materia de derechos humanos, garantía del debido proceso y acceso efectivo a la justicia, refiere una nota de prensa del MP.

«La cooperación del Sistema de las Naciones Unidas es de gran valor para el diseño de una política penal alineada con los estándares internacionales. Agradecemos profundamente la disposición de la ONU de brindar asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de la hoja de ruta que surja de esta consulta nacional», precisó el Fiscal General.

Asimismo, el titular del MP enfatizó que la modernización y fortalecimiento del sistema de justicia penal constituye un esfuerzo compartido que requiere la articulación de todos los sectores institucionales y la cooperación internacional.

En este sentido, el coordinador residente de la ONU en Venezuela, Álvaro Rodríguez, destacó que la iniciativa representa una oportunidad clave para impulsar cambios que eviten impactos desmedidos en los sectores más vulnerables y garantizar el debido proceso para avanzar hacia una justicia más humana, expedita y eficiente.

Rodríguez ratificó el compromiso de la ONU para brindar cooperación técnica y presentar un documento de aportes con recomendaciones orientadas al fortalecimiento del sistema de justicia.