El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Oliver Blanco, encabezó una jornada de trabajo con una delegación de alto nivel de la Federación de Rusia en la sede de la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, con el objetivo de consolidar los lazos bilaterales y dinamizar la cooperación en el ámbito cultural.

Según informó la Cancillería venezolana a través de su cuenta oficial en Instagram, la comitiva rusa estuvo integrada por el embajador acreditado en el país, Serguéi Melik-Bagdasárov; el representante especial para la Cooperación Cultural Internacional, Mikhail Shvydkoy; y el jefe de Apoyo de Edición de Libros, Vladímir Grigoriev.

Durante la reunión, las autoridades de ambos países ratificaron su voluntad política de profundizar las relaciones diplomáticas y ampliar los mecanismos de intercambio cultural y editorial. De acuerdo con el reporte oficial del despacho de exteriores, este acercamiento se desarrolla bajo los principios de diálogo y respeto mutuo que rigen la alianza estratégica entre Caracas y Moscú.

Este encuentro se realiza tras reunión sostenida por la presidenta Delcy Rodríguez con delegación de Rusia para fortalecer la cooperación cultural este jueves.





