Venezuela y la Federación de Rusia, a través de sus representantes diplomáticos y gubernamentales, llevaron a cabo este lunes un acto solemne en la Plaza de la Victoria de la Gran Guerra Patria sobre el nazifascismo, en Caracas, para rendir tributo a quienes combatieron el fascismo. Durante la ceremonia, las delegaciones colocaron una ofrenda floral en señal de respeto y memoria histórica, reseña la cuenta en la red social de Instagram de la Cancillería.

La comitiva venezolana estuvo encabezada por los viceministros Yuri Pimentel, Marynna Saatdjian y Miqueas Figueroa. Por su parte, la representación rusa contó con la participación del embajador acreditado en el país, Serguéi Mélik-Bagdasárov, y de Mijaíl Shvydkoy, representante especial del presidente de Rusia para la Cooperación Cultural Internacional.

Durante el encuentro, los funcionarios destacaron que este homenaje ratifica los lazos de amistad y la alianza estratégica que mantienen ambas naciones, al tiempo que subrayaron la importancia de preservar la paz y la memoria histórica frente a los conflictos globales.

La actividad protocolar se desarrolló en el marco de la agenda oficial que cumple la delegación rusa en territorio venezolano, con motivo de su participación como país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 2026.

Cabe recordar que este espacio público fue inaugurado a propósito del 80.º aniversario de la victoria del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial. El conjunto escultórico reproduce el emblemático izamiento de la bandera soviética sobre el edificio del Reichstag, en Berlín, hecho que selló la derrota del fascismo.