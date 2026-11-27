La viceministra para Europa y América del Norte, Marynna Saatdjian, sostuvo un encuentro de trabajo con representantes de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi), con el objetivo de explorar oportunidades de cooperación bilateral enfocadas en el bienestar social y el desarrollo comunitario.

Durante la reunión reseñada a través de la red social Instagram de la cancillería venezolana, las delegaciones evaluaron posibles líneas de acción conjunta alineadas con los objetivos del Plan Venezuela Renace.

En este sentido, ambas partes coincidieron en la importancia de fomentar un trabajo articulado que permita impulsar proyectos estratégicos destinados a mejorar de manera directa las condiciones de vida de la población, priorizando la atención y el fortalecimiento desde las comunidades de base.

Con este acercamiento institucional, la diplomacia bolivariana reafirma su firme disposición de construir y consolidar alianzas constructivas y de respeto mutuo con las naciones europeas, manteniendo como eje central la cooperación internacional orientada al desarrollo social y económico del país.