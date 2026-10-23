Venezuela y Suriname evalúan cooperación en materia turística

La embajadora de Venezuela, Ayerim Flores Rivas, sostuvo un encuentro con el ministro de Transporte, Comunicaciones y Turismo de la República de Suriname, Raymond Landveld, para explorar oportunidades y promover encuentros comerciales para impulsar alianzas estratégicas en el sector turístico binacional.

Flores reafirmó en el encuentro, celebrado en la sede del Ministerio de Turismo de Suriname, los vínculos de amistad y revisó las áreas estratégicas como turismo y transporte, a los fines de cumplir con los objetivos planteados en el reciente Acuerdo de Cooperación suscrito por los ministros de Turismo de ambas naciones, durante la visita oficial de la presidenta Delcy Rodríguez, el pasado 11 de septiembre, refiere una nota de prensa de la Cancillería.

La jefa de Misión entregó al ministro la invitación formal del Gobierno bolivariano a participar en la XIX edición de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (Fitven 2026), a celebrarse en el Centro de Convenciones de La Carlota, en Caracas, del 4 al 6 de diciembre próximo.

La participación de la delegación de Suriname en la XIX Fitven 2026 facilitará la cooperación entre turoperadores y agencias de viaje del país suramericano, y permitirá conocer, de primera mano, los paquetes turísticos multidestino en Venezuela, aunado a las estrategias de mercadeo como elementos principales para la promoción turística entre ambos países.