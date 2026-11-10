Venezuela y Vietnam afinan detalles para la IV Comisión Mixta

Venezuela y Vietnam revisaron los avances y preparativos para la realización de la IV Comisión Mixta, durante la celebración del XI Mecanismo de Consultas Políticas, efectuado este martes en la República Socialista de Vietnam.

El encuentro estuvo encabezado por el viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Eduardo Ramírez, y el viceministro vietnamita para las Américas, Dang Hoang Giang.

A través de las redes sociales, la Cancillería venezolana detalló que, durante el encuentro, los representantes evaluaron la agenda bilateral y coincidieron en la importancia de profundizar los mecanismos de cooperación entre ambas naciones.

El viceministro Ramírez expresó, en nombre de Venezuela, su agradecimiento al pueblo de Vietnam por el apoyo humanitario brindado tras el doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio.

Ambas delegaciones ratificaron la voluntad de ambos países de continuar fortaleciendo sus relaciones diplomáticas y ampliar los espacios de cooperación bilateral.

Venezuela y Vietnam establecieron relaciones diplomáticas el 18 de diciembre de 1989, aunque sus vínculos de fraternidad se remontan a 1964, durante la lucha por la liberación y unificación del pueblo vietnamita.