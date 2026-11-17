El ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Yván Gil, sostuvo un encuentro con el embajador de la República Socialista de Vietnam en Venezuela, Vo Tuan Ngoc, con el propósito de revisar la agenda de cooperación bilateral en materia científica y tecnológica.

La reunión se realizó en el marco de la IV Comisión Mixta Intergubernamental entre ambas naciones, liderada por la Cancillería venezolana, en cumplimiento de las instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

A través de sus redes sociales, el ministro informó que durante el encuentro revisaron «la cooperación bilateral en materia de investigación y los programas conjuntos en ciencia y tecnología que venimos explorando desde hace algún tiempo».

Destacó que ambas delegaciones abordaron las oportunidades de colaboración en el sector de las telecomunicaciones, con una visión orientada al beneficio mutuo y al respeto de la soberanía de ambos países.

Al respecto, Gil señaló que también evaluaron las oportunidades «para desarrollar las telecomunicaciones con una visión de beneficio mutuo y respeto a la soberanía».

El encuentro forma parte de los mecanismos de diálogo y cooperación entre Venezuela y Vietnam, dirigidos a explorar iniciativas conjuntas en investigación, ciencia, tecnología y telecomunicaciones.