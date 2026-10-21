Visita de Milei a Ayuso incomoda al PP y golpea la popularidad de la autoridad madrileña

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la República Argentina, Javier Milei, han mantenido en la capital española un encuentro a puerta cerrada marcado por una atípica discreción.

Pese a la inocultable y estrecha amistad política y personal que ambos dirigentes siempre han exhibido sin tapujos, esta reciente reunión se ha desarrollado bajo un perfil insólitamente bajo, evidenciando el potencial costo político y electoral que el contacto con el líder argentino representa para el Partido Popular (PP) en plena precampaña.

A diferencia de su anterior visita en junio de 2024, cuando Ayuso condecoró a Milei con la Medalla Internacional en la sede principal del Gobierno regional ante una fuerte expectación mediática, en esta ocasión la mandataria madrileña evitó la emblemática Real Casa de Correos.

La cita duró cerca de dos horas y se celebró de forma reservada en las dependencias de la empresa pública Canal de Isabel II.

Al término del encuentro, el equipo de Ayuso se limitó a difundir fotografías del estrecho abrazo e intercambio de invitaciones entre ambos. Sin embargo, la ausencia de una rueda de prensa conjunta o un acto institucional público reflejó la cautela con la que el PP gestiona la imagen de Milei. Sus políticas de drástico ajuste económico —simbolizadas por la «motosierra»— y sus posturas ultraliberales resultan sumamente polarizadoras, convirtiéndose en un blanco fácil para el Partido Socialista (PSOE), que aprovecha esta cercanía para alertar sobre posibles recortes en los servicios públicos y las pensiones ante los comicios generales del próximo 29 de noviembre.

Rechazo en la calle y la distante posición de Vox

El paso del presidente argentino por la capital no solo estuvo acompañado por el frío despliegue protocolario, sino también por el rechazo de diversos sectores sociales que convocaron protestas en contra de sus políticas socioeconómicas.

Incluso en el ámbito de la derecha parlamentaria, la presencia del mandatario provocó movimientos calculados.

Sorprendentemente, ni siquiera Vox optó por agendar un encuentro o fotografiarse con Milei en esta oportunidad, marcando una clara distancia estratégica y dejando a la presidenta madrileña como la única figura política que asumió el desgaste público de recibirlo en el ámbito regional.

Mudar el despacho: impopularidad y la acampada en la Puerta del Sol

La visita de Milei coincide con un momento de notable desgaste político e impopularidad para el Ejecutivo de Díaz Ayuso, acorralado por el creciente descontento hacia sus políticas de vivienda y gestión social.

La contestación ciudadana ha cristalizado en una multitudinaria acampada por el derecho a la vivienda instalada en pleno kilómetro cero de la Puerta del Sol, la cual está a punto de cumplir cuatro semanas obstaculizando el funcionamiento habitual del Gobierno regional.

Ante el bloqueo constante del acceso principal a la Real Casa de Correos, el ruido incesante y los inconvenientes diarios manifestados por los funcionarios, la presidenta madrileña se ha visto obligada a mudar temporalmente su despacho y la actividad del Consejo de Gobierno a las dependencias de Canal de Isabel II, en el distrito de Chamberí.

Aunque desde su equipo cercano han aclarado que ni Ayuso ni los trabajadores sufren un peligro directo y reducen los problemas de seguridad a la gestión de «visitas y actos», la mudanza institucional pone de manifiesto la intensidad del rechazo social y la complejidad del clima político que rodea a la mandataria.