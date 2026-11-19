El presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, y el líder de la oposición conservadora, Alberto Núñez Feijóo (PP), protagonizaron este jueves su único debate cara a cara de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El encuentro, organizado por la Academia de la Televisión y moderado por la periodista María Casado, estuvo marcado por duros cruces sobre la crisis habitacional que motivó el adelanto electoral, la política fiscal, la sostenibilidad de las pensiones, la gestión migratoria y la seguridad ferroviaria.

El bloque inicial abordó la crisis de la vivienda, detonante de la convocatoria electoral tras el rechazo en el Congreso a dos decretos del Ejecutivo. Alberto Núñez Feijóo acusó al Gobierno de incumplir sus compromisos de construcción de pisos —señalando que se prometieron 184.000 y se entregaron 540— y afirmó que figuran más inmuebles en los sumarios de corrupción que en la obra pública ejecutada.

Asimismo, el candidato popular sostuvo que durante la legislatura se han producido 276.000 desahucios (90 al día) y que los precios de compra y alquiler han subido un 74 % y un 45 %, respectivamente, al tiempo que reprochó a Sánchez no haber respondido a la carta de auxilio de Maricarmen, la mujer de 87 años fallecida tras ser desahuciada en Madrid.

Por su parte, Pedro Sánchez defendió la eficacia de la ley de vivienda y de las medidas impulsadas por su Ejecutivo, advirtiendo que la desregulación agravaría el problema. El mandatario atribuyó los obstáculos en esta materia a la falta de colaboración del Partido Popular tanto en las Cortes como en las comunidades autónomas donde gobierna.

Impuestos, pensiones y seguridad social en España

En el plano económico y social, Feijóo defendió la necesidad de reducir la carga fiscal argumentando que los ciudadanos «no llegan a fin de mes». El líder del PP se comprometió a revalorizar las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), garantizar el sistema público para los jóvenes y rebajar el impuesto sobre la renta a los pensionistas, además de criticar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la falta de aprobación de los Presupuestos Generales.

Sánchez respondió proponiendo al PP un pacto para blindar el sistema público de pensiones mediante una reforma constitucional, iniciativa incluida en el programa electoral del PSOE. En materia tributaria, prometió rebajas fiscales para dos millones de familias con menores a cargo y un incremento de los gravámenes a las grandes corporaciones, grandes fortunas y fondos buitre.

El jefe del Ejecutivo reivindicó el modelo socialdemócrata, destacó el descenso de la deuda pública e instó a Feijóo a aclarar si mantendrá las subidas del salario mínimo interprofesional.

Política migratoria

El debate sobre migración y política exterior confrontó dos visiones opuestas. Feijóo acusó al Ejecutivo de convertir a España en «el faro de la inmigración irregular» y citó las situaciones en Ceuta y Canarias como muestra de un fracaso en la gestión fronteriza.

El candidato popular abogó por una inmigración legal y ordenada mediante un sistema de visado por puntos, vinculó el fenómeno migratorio con la seguridad ciudadana y señaló que Ceuta será el primer asunto en su Consejo de Ministros.

Sánchez replicó asegurando que la inmigración irregular se ha reducido un 21 % desde 2018 y subrayó que la mayoría de los migrantes que llegan al país proceden de Latinoamérica.

El presidente calificó como un error y una «falta de humanidad» la creación de centros de deportación fuera de Europa, y defendió la aportación de la población extranjera para afrontar el invierno demográfico y cubrir la demanda laboral en sectores como el primario, complementada con políticas familiares como la ampliación de los permisos por nacimiento hasta las 19 semanas.

Accidentes ferroviarios y rendición de cuentas

Durante el intercambio sobre gestión y regeneración democrática, Feijóo exigió a Sánchez pedir perdón a las víctimas de los graves accidentes ferroviarios ocurridos este año en Adamuz y Urda —que dejaron más de un centenar de fallecidos—, cuestionó su ausencia en los funerales y criticó que bailara en un mitin socialista poco después de la tragedia, sumando preguntas sobre presuntos casos de corrupción en el Ministerio de Transportes.

Ante estos señalamientos, Sánchez afirmó que pedirá disculpas a las familias de las víctimas si es necesario, asegurando que lleva ese dolor consigo y que la obligación del Gobierno es acompañar a los afectados y «decir la verdad».

Asimismo, rechazó las acusaciones de financiación irregular y pidió al líder del PP no difundir señalamientos contra su entorno familiar.