El viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, aseguró este miércoles que el Plan Venezuela Renace abrirá el acceso a los recursos multilaterales.

“Venezuela está recuperando sus espacios, no solo diplomáticos, de relaciones, de embajadores, consulares, con todo el mundo, sino que está recuperando el puesto que le corresponde como un Estado soberano dentro del sistema de Naciones Unidas, que tiene derecho a acceder a recursos, porque también participa de alguna manera en el aporte de esos recursos. Es una buena noticia”, acotó el funcionario en entrevista con VTV.

Añadió que el Plan Venezuela Renace es, además de un diagnóstico de la situación actual y reciente de la economía venezolana, una hoja de ruta y un programa económico con objetivos y pilares definidos en grandes líneas de trabajo. “Abre el camino ya —evidentemente esto es parte del objetivo del plan— al tema de la reestructuración de la deuda de Venezuela”, señaló.

Recordó que el país sigue bajo las sanciones que bloquearon y cerraron el acceso al mercado financiero internacional. “Esas medidas siguen vigentes, lo que ha cambiado es la forma en que se están aplicando, porque en la negociación con Estados Unidos se ha abierto el camino para que, a través de licencias, se permita que Venezuela haga las cosas que las sanciones impiden hacer”, explicó.

“Todavía hay 1.034 medidas coercitivas unilaterales”, agregó Castillo. “Las hemos puesto como activas, porque hay algunas que se han ido desactivando por las licencias: comercio de petróleo, gas, minería, relaciones comerciales; se permite a las empresas, por ejemplo, participar en proyectos de obras públicas en Venezuela”.

Subrayó que estas licencias están abriendo espacios a las inversiones que permitirán potenciar las operaciones petroleras y gasíferas, a fin de que Venezuela pueda producir, exportar y, por supuesto, obtener recursos de sus riquezas.