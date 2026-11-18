El presidente chino, Xi Jinping, afirmó este miércoles en la ciudad sureña de Shenzhen que China está dispuesta a trabajar con todas las partes para avanzar con determinación, construir juntos una comunidad Asia-Pacífico y traer prosperidad para todos.

El mandatario hizo un llamado a los líderes de las economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec) para lograr la construcción de una comunidad regional para lograr una amplia apertura económica y una mayor integración comercial.

«Nos es menester avanzar a pasos seguros hacia un Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico, construir una red de conectividad multidimensional y reforzar la cooperación en ámbitos como transformación digital del comercio, comercio electrónico transfronterizo y aduanas inteligentes, y profundizar la cooperación internacional sobre cadenas industriales y de suministro. Todo esto pavimentará el camino para una mayor integración económica en Asia-Pacífico”, indicó.

Además, instó a «promover juntos la prosperidad para un futuro de ganancia compartida» en la cumbre que ha atraído a más de 2.000 representantes de 21 economías del Apec y 13 economías que no hacen parte del mecanismo, incluidos Reino Unido, Francia, Alemania y Suiza. «Asia-Pacífico es nuestro hogar, donde buscamos juntos el desarrollo y la cooperación», dijo Xi.

El mandatario destacó los esfuerzos acelerados de China para desarrollar un mercado grande y abierto y construir un sistema industrial moderno, y prometió un entorno de primera clase más estable y predecible para que las empresas de todo el mundo inviertan y hagan negocios en China. Calificando a las comunidades empresariales de Asia-Pacífico como «pioneras de la economía global», Xi dijo que son «más que bienvenidas a seguir involucrándose activamente en la reforma y la apertura de China y sus esfuerzos por la modernización, y a compartir las oportunidades de la modernización china».

En el desarrollo de su intervención, el mandatario destacó que la región de Asia-Pacífico ha funcionado durante décadas como un motor clave para el crecimiento mundial gracias a la cooperación entre sus miembros; por eso instó a eliminar barreras comerciales, fortalecer las cadenas de suministro y promover un crecimiento inclusivo en la región.

Xi pide mantener la paz

Xi presentó propuestas sobre cómo la región puede prosperar en conjunto, haciendo un llamado a las economías del Apec a mantener la paz y la estabilidad, construir puentes de apertura y cooperación, impulsar la innovación para fomentar el crecimiento y aumentar las formas de obtener beneficios mutuos y resultados positivos para todos.

Todos los países de la región deben «defender el orden internacional de la posguerra», dijo, y les llamó a resolver las diferencias mediante el diálogo y la consulta y a enfrentar los desafíos con solidaridad y coordinación.

La IA y la transición verde

El líder chino subrayó la necesidad de forjar asociaciones científicas y tecnológicas para promover un desarrollo verde y bajo en emisiones de carbono. «Con ello, podemos traducir las fortalezas de innovación en motores de crecimiento y proporcionar un fuerte ímpetu para el crecimiento económico de Asia-Pacífico», aseveró.

“Debemos forjar asociaciones de ciencia, tecnología e innovación, profundizar la cooperación en la economía digital y la IA, y promover la transición verde y baja en carbono. Con ello, podemos traducir las fortalezas de innovación en motores de crecimiento, y proporcionar un fuerte ímpetu para el crecimiento económico de Asia-Pacífico”, sostuvo.

Como cierre de su mensaje ante el foro, el presidente chino reiteró que la cooperación multilateral sigue siendo la vía principal para afrontar los desafíos económicos globales y asegurar una prosperidad compartida.

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico reúne a 21 economías de la cuenca del Pacífico, las cuales representan cerca del 60% del producto interno bruto (PIB) mundial y alrededor de la mitad del comercio global, consolidándose como uno de los principales espacios de diálogo económico internacional.