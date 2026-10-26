Xi Jinping ordena máximo esfuerzo ante el terremoto

El presidente de China, Xi Jinping, ordenó este viernes un “esfuerzo de rescate máximo” ante el potente terremoto de magnitud 7,5 que dejó 16 muertos y 76 heridos en una zona remota del Tíbet el jueves.

El mandatario, citado por la agencia oficial Xinhua, manifestó que hay que hacer “todo lo posible por atender a los heridos a fin de reducir las pérdidas humanas”.

Según informó la cadena estatal Cctv, al menos 11 de ellos se encuentran en estado de mucha gravedad.

Más de 300 viviendas se derrumbaron durante el sismo que afectó una zona montañosa alrededor del distrito de Baqing, por lo que muchas personas se vieron obligadas a montar tiendas de campaña al lado de carreteras o a pasar la noche dentro de sus vehículos.

Los servicios de electricidad y telecomunicaciones sufrieron daños y las vías quedaron obstruidas.

Las autoridades de China informaron que 16 personas murieron este jueves tras un terremoto de magnitud 7.0 que sacudió el distrito de Baqen, en la ciudad de Nagqu de la región autónoma de Xizang, al suroeste del país.

De acuerdo con la oficina de gestión de emergencias de la ciudad, citada por Xinhua, también resultaron heridas otras 46 personas. Además, detalló que 11 de las personas heridas se encontraban en estado grave, mientras que 35 sufrieron lesiones leves.