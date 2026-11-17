Durante una intensa jornada de diplomacia previa al inicio oficial de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec) que tiene lugar en Shenzhen, el presidente chino Xi Jinping sostuvo encuentros bilaterales con los mandatarios de los tres países latinoamericanos.

Con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, abordó la cooperación bilateral y los intercambios comerciales tras el «Plan México».

La mandataria calificó como «cordial y franca» su reunión bilateral en Shenzhen; detalló que abordaron temas relacionados con «las exportaciones de México a China en distintos productos, desde el aguacate hasta el tequila; fue muy buena reunión», destacó en entrevista con los medios de información.

“China está desarrollando parte de los trenes que se están desarrollando en México y seguir colaborando en estos temas, minivehículos, temas de agricultura, particularmente temas de salud, que, como ustedes saben, estamos muy interesados en hospitales inteligentes que se están desarrollando aquí en China”, destacó.

La presidenta de México apuntó que también habló sobre turismo, comercio, academia y la relación bilateral con su homólogo chino.

Según reporta la agencia de noticias Xinhua, Xi Jinping dijo que impulsar las relaciones entre China y México hacia nuevas alturas, ámbitos más amplios y mayores profundidades reviste una gran importancia para implementar sus respectivas estrategias de desarrollo nacional y apoyar al Sur Global en la búsqueda de fortaleza a través de la unidad.

Reunión con el presidente Xi Jinping y su gabinete. Hablamos de una nueva era de cooperación para el desarrollo en las relaciones México-China. pic.twitter.com/ucrYYb7BSe — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 17, 2026

Con la mandataria peruana, Xi Jinping reivindicó el apoyo de China frente a El Niño y subrayó la cooperación en tecnología.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, agradeció al presidente de China por su invitación y cordial recibimiento y, «especialmente, por el valioso apoyo de 22,5 millones de dólares, entre recursos y maquinaria, que contribuirá a nuestros esfuerzos frente al fenómeno El Niño», ha señalado la mandataria peruana previo a su participación en la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec).

Fujimori ha destacado así la intención de «fortalecer la relación» entre Perú y China, señalando la cooperación en tecnología e infraestructura, la apertura de mercados y la promoción de inversiones como objetivos de su enfoque hacia Pekín.

Todo con la idea de promover un «entorno de estabilidad» que «genere más oportunidades para los peruanos», indicó.

Por su parte, el jefe de Estado, Xi Jinping, afirmó que China está dispuesta a trabajar con Perú para elevar la asociación estratégica integral entre ambos países a un nuevo nivel y generar mayores beneficios para sus pueblos, según el medio Xinhua.

Agradezco al presidente de China, Xi Jinping, por su invitación y cordial recibimiento y, especialmente, por el valioso apoyo de 22,5 millones de dólares, entre recursos y maquinaria, que contribuirá a nuestros esfuerzos frente al fenómeno El Niño.



Nuestra reunión permite… pic.twitter.com/6XVQffqs5Q — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 17, 2026

Finalmente, con el presidente chileno, José Antonio Kast, destacó el momento crucial para impulsar la relación en sectores como minería, astronomía e inteligencia artificial.

Por poco más de 40 minutos se extendió la reunión que sostuvo este martes el presidente Kast con su par chino Xi Jinping. Durante el encuentro, que se realizó a 10 años de la Asociación Estratégica Integral entre los dos países y a 20 años del Tratado de Libre Comercio, se firmaron dos acuerdos para fortalecer el comercio y las relaciones multilaterales.

Al inicio del encuentro, Kast afirmó que China es “nuestro principal socio comercial y eso lo valoramos y lo cuidamos”. “Las relaciones internacionales entre China y Chile se han mantenido estables, más allá de situaciones internas que hayan podido afectar a nuestro país, y eso es algo que destacamos”, añadió.

El presidente chino, Xi Jinping, afirmó hoy martes, según la agencia de noticias Xinhua, que está dispuesto a trabajar con el presidente de Chile, José Antonio Kast, con el fin de fortalecer la orientación estratégica, mantener el rumbo correcto y trazar conjuntamente un plan para el crecimiento de las relaciones bilaterales, de manera que se respalde el desarrollo y la prosperidad de ambos países.

Kast y Xi Jinping acuerdan profundizar relaciones comerciales / Foto: Presidencia de Chile

La agenda del mandatario asiático incluyó también reuniones con líderes de Canadá, Papúa Nueva Guinea y Vietnam, como preámbulo a la cumbre que reunirá en Shenzhen a jefes de Estado como Donald Trump y Vladímir Putin.