Xi Jinping sostiene que Medio Oriente no debe ser escenario de rivalidad entre potencias

El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, fijó una postura contundente sobre la injerencia externa en la crisis regional al sostener un encuentro bilateral este lunes con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq. Durante la reunión, el mandatario chino enfatizó que la región del golfo Pérsico y Oriente Medio no deben transformarse bajo ninguna circunstancia en un escenario para la rivalidad geopolítica ni en un terreno de disputa entre las grandes potencias mundiales.

Las declaraciones de Pekín se producen en un contexto de alta volatilidad marcado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, conflicto que provocó el bloqueo en el estrecho de Ormuz e impactó de forma directa los costos globales de la energía y el transporte marítimo.

Frente a esta coyuntura, Xi manifestó la disposición de su país para colaborar estrechamente con los estados árabes con la finalidad de restaurar la estabilidad y alcanzar una paz duradera. El jefe de Estado chino contextualizó la situación actual al señalar que el planeta atraviesa transformaciones profundas sin precedentes en el último siglo.

Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Xi recalcó que la preservación de la seguridad regional exige un compromiso compartido donde todas las partes involucradas promuevan y resguarden la convivencia pacífica.

Pekín intensifica la mediación diplomática y propone fortalecer el frente energético

China abandona progresivamente su tradicional perfil discreto en la arena diplomática de Oriente Medio para asumir un rol activo de mediación. El gobierno chino ratificó su compromiso permanente con el cese del fuego y expresó su voluntad de aportar soluciones estratégicas que permitan destrabar los dilemas de seguridad que sofocan a la región.

Para concretar estas iniciativas de paz, la Cancillería china anunció la salida inminente de enviados especiales hacia Oriente Medio. Esta delegación diplomática buscará acelerar los canales de diálogo, promover la desescalada del conflicto y coordinar acciones conjuntas con los países integrantes del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico.

En el plano bilateral, la cita entre Xi Jinping y Haitham bin Tariq sirvió además para trazar prioridades de desarrollo mutuo. La delegación china llamó a profundizar la alianza estratégica con Mascate, con especial énfasis en el fortalecimiento de la cooperación en materia energética y el comercio bilateral en medio de las tensiones que amenazan el suministro global de hidrocarburos.