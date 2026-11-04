Yaracuy participa en Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal

En el Teatro Jacobo Ramírez, ubicado en la zona cultural de San Felipe, estado Yaracuy, se congregaron representantes de las instituciones judiciales y organizaciones sociales del estado para abordar estrategias, en el marco de la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal.

Durante la actividad, reseñada en las redes sociales del Ministerio Público, el fiscal General de la República y secretario Ejecutivo de la Comisión Presidencial, Larry Devoe, explicó que el proceso busca superar las deficiencias del sistema judicial mediante una revisión integral de sus estructuras, procedimientos y mecanismos de atención a la ciudadanía.

«Esta consulta nos permite construir realidades, construir soluciones ajustadas a nuestra realidad concreta, a nuestra práctica cotidiana», expresó.

El fiscal General también explicó que este trabajo permitirá identificar las principales dificultades del sistema de justicia y establecer, a partir de ese diagnóstico, una hoja de ruta consensuada.

Por su parte, el gobernador de Yaracuy, Leonardo Intoci, destacó la incorporación de los distintos sectores de la entidad a esta iniciativa, así como manifestó su confianza en el compromiso de los participantes para contribuir a superar los desafíos de la administración de justicia.

Por su parte, Jorwing Sevilla, representante de la comuidad afrodescendiente en Yaracuy, recalcó sobre la persistencia de prácticas discriminatorias en el ámbito penal.

Por esta razón, planteó la creación de una fiscalía especializada en delitos de discriminación y perfilamiento racial. Esta instancia, indicó, permitirá «una buena administración de justicia para los pueblos vulnerables”, con el objetivo de fortalecer las garantías de los sectores históricamente vulnerables».