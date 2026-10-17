Yaracuy se viste de rosa con jornadas médicas y masivas actividades deportivas

El estado Yaracuy realizó esta semana una masiva movilización de atención médica integral, quirúrgica y deportiva en el marco de las actividades conmemorativas del Mes Rosa, con la que se atendió a más de 2.000 mujeres.

Las iniciativas, ejecutadas entre el Ejecutivo regional, alcaldías e iniciativas comunitarias, abarcaron jornadas quirúrgicas especializadas, operativos de salud integral y eventos deportivos multidisciplinarios.

La Gobernación del estado Yaracuy efectuó la «Semana del Quirófano Rosa», que consistió en una jornada médica de intervenciones quirúrgicas a más de 40 mujeres diagnosticadas con patologías mamarias benignas y malignas.

La autoridad única de Salud de la entidad, Marilyn Velásquez, destacó que las actividades se organizaron gracias a la articulación de cirujanos, anestesiólogos, enfermeras y personal de apoyo que participaron en las operaciones.

Apuntó que el despliegue tiene como propósito primordial concienciar en cuanto a la prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento del cáncer de mama.

«Nos reunimos por una razón que va mucho más allá de una labor médica convencional. Cada una de estas mujeres representa una historia de coraje, de resiliencia y de amor por la vida. Detrás de cada diagnóstico hay una familia que acompaña a una madre, una hija, una hermana o una amiga que nos confía su salud”, acotó Velásquez.

Asimismo, la Gran Misión Venezuela Mujer efectuó en San Felipe una jornada de atención médica integral en la que se ofrecieron 885 consultas a mujeres y familiares en especialidades como medicina general, ginecología, obstetricia, ecografía, odontología, oftalmología, optometría, fisiatría, nutrición, inmunización y captación quirúrgica.

La secretaria del Poder Comunal y Protección Social, Daysis Cañizález, precisó que, además, se distribuyeron 52.181 unidosis para garantizar los tratamientos de las personas atendidas.

Masiva participación deportiva en Chivacoa

En otra actividad desarrollada dentro de la celebración del Mes Rosa, se sumaron más de 1.500 personas en Chivacoa, municipio Bruzual, durante la jornada deportiva y recreativa «Bruzual se viste de rosa».

El evento reunió a familias locales y delegaciones de los municipios Urachiche, San Felipe, Sucre (Guama), Peña (Yaritagua) y del estado Lara (Barquisimeto) en una carrera 5K, una caminata 2K y una bailoterapia.

La jornada fue organizada conjuntamente por la Alcaldía del Municipio Bruzual, la agrupación Chivacoa Runners y empresas colaboradoras.

El alcalde del municipio Bruzual, Carlos González, señaló que la unión del sector público y privado permitió un evento exitoso en el que se recaudaron más de mil dólares, que se destinarán al tratamiento de Sandra Colmenares y Mariángel Adams, pacientes oncológicas de Chivacoa.

«Siempre ha sido una política de nuestra alcaldía el tema de la salud. Ejecutamos esta tremenda jornada para concienciar a la población sobre lo importante de cuidarse, apoyar al prójimo y seguir batallando con ¡Un solo corazón rosa!», puntualizó el alcalde.