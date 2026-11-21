Las Fuerzas Armadas de Yemen atacaron este viernes la región saudí de Yizán, en represalia por los bombardeos aéreos saudíes contra Saná.

De acuerdo con información de cadena yemení Al-Masirah, este viernes por la madrugada aviones saudíes lanzaron ataques aéreos contra Saná, la capital de Yemen, y provocaron incendios en la zona de Al-Yarf.

Según el medio, uno de los bombardeos alcanzó un almacén de neumáticos en el distrito de Al-Thawra, situado en el norte de Saná, donde se elevaron grandes columnas de humo y fuego.

Minutos después de estos ataques, fuentes árabes informaron de una operación de las Fuerzas Armadas de Yemen contra Yizán, donde varias explosiones se escucharon en las afueras de la ciudad.

Los ataques se produjeron después de que las fuerzas yemeníes anunciaran el jueves cuatro operaciones contra objetivos clave en el interior del territorio de Arabia Saudí.

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, Yahya Sari, informó de que dos de los ataques tuvieron como objetivo el distrito financiero Rey Abdalá, en Riad, donde se encuentra la sede del Fondo de Inversión Pública saudí.

Las otras tres operaciones tuvieron como objetivos la compañía petroquímica Sadaf, en la ciudad industrial de Yubail; la base aérea de Jamis Mushait, en el sur de Arabia Saudí; y el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad.

Según Sari, los ataques causaron importantes daños en las posiciones alcanzadas.

El portavoz también instó a los inversores a abandonar el reino, al que calificó de territorio “inseguro”, salvo las ciudades sagradas de La Meca y Medina.