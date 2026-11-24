La instalación de infraestructura para incorporar dos unidades flotantes de generación eléctrica de la empresa turca Karpowership a la Planta Termoeléctrica Ramón Laguna, en el sector Los Haticos de Maracaibo, avanza con la construcción de torres y líneas de transmisión, indicó este martes el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera.

El mandatario regional explicó que las labores permitirán establecer la conexión con las embarcaciones una vez que arriben al país.

«En este momento se están construyendo las líneas en nuestra planta Ramón Laguna, con torres de transmisión y líneas de distribución, lo que permitirá, luego de que lleguen las barcazas y de los anuncios que haga nuestro ministro Rolando Alcalá, los detalles de la instalación de estas barcazas, para potenciar la generación eléctrica en la región zuliana», destacó el gobernador, citado en nota de prensa.

La iniciativa forma parte del acuerdo internacional anunciado por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, para contribuir a la estabilización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en el occidente venezolano.

El plan contempla incorporar hasta 500 megavatios adicionales antes de finalizar 2026.

En paralelo, cuadrillas de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) comenzaron este martes el tendido de líneas de alta tensión en Maracaibo, como parte de las obras necesarias para conectar las unidades flotantes al sistema eléctrico nacional.

El proyecto se desarrolla en el marco del acuerdo suscrito el pasado 4 de noviembre entre Corpoelec y la empresa turca Karpowership.