Inauguran centro de servicios viales para transportistas de Anzoátegui

Un espacio dedicado por completo a la atención de los conductores del transporte público abrió sus puertas en la sede del Instituto de Transporte del Estado Anzoátegui (Insotranz), ubicada en la avenida Intercomunal Jorge Rodríguez.

La Multitienda Neverí, concebida como un punto de servicio vial integral en la zona metropolitana, fue inaugurada por el gobernador de la entidad, Luis José Marcano, en compañía de la secretaria general de Gobierno, Katiuska Homsi, y el presidente de Insotranz, Jesús González.

​El centro facilitará el mantenimiento automotriz y el auxilio vial. Entre sus servicios principales destacan trabajos de cauchera (balanceo, rotación y montura de neumáticos), mecánica ligera (limpieza de inyectores o cambio de válvulas) y asistencia de grúas las 24 horas a nivel nacional, la cual también podrá gestionarse mediante la aplicación móvil InsoApp.

El mandatario regional detalló que los servicios mecánicos serán completamente gratuitos para el gremio de transportistas públicos, mientras que los conductores particulares podrán acceder a ellos con tarifas preferenciales.

Las instalaciones cuentan además con un área de cafetería para los usuarios durante la espera y alojarán la Escuela para el Conductor, un aula de reeducación obligatoria destinada a infractores de tránsito para fomentar la prevención y reducir los accidentes viales en la región.