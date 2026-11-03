Anzoátegui inicia vacunación contra la aftosa con más de 15.000 dosis

Con la meta de resguardar la salud del rebaño regional y avanzar hacia la certificación internacional de Venezuela como país libre de fiebre aftosa, el estado Anzoátegui dio inicio formal al Segundo Ciclo de Vacunación 2026, contando para su fase inicial con un inventario disponible de más de 15.500 dosis.

El despliegue comenzó desde una unidad de producción en la zona centro de la entidad, donde se llevó a cabo una jornada piloto en la que fueron inmunizadas 664 reses pertenecientes a 28 productores de los municipios Anaco y Freites.

Jesús Figuera, presidente del Gabinete Económico Productivo de la Gobernación de Anzoátegui, junto al alcalde del municipio Freites, Gabriel Hernández, destacó que este esfuerzo conjunto busca erradicar, controlar y prevenir la propagación de la patología en el territorio.

Asimismo, ratificó que el plan gubernamental prioriza la atención de los pequeños y medianos ganaderos para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo agropecuario de la región.

La campaña de inmunización se mantendrá activa hasta el próximo 15 de diciembre. Para lograr las metas fijadas, el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, en alianza con la Corporación para el Desarrollo Rural Integral Sustentable (Cordagro), mantiene a sus equipos técnicos desplegados en los distintos municipios del estado.